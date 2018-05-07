Володин считает вступление Путина в должность новым этапом в развитии страны

— Президент Владимир Путин, получивший на выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан, официально вступил в должность. Сегодняшний день — начало нового этапа развития России, цели которого чётко обозначены президентом РФ, — сказал он в беседе с журналистами после завершения торжественной церемонии.

Также он добавил, что предстоит выполнить огромный объём работы, чтобы реализовать эти задачи, ведь "её результатов ждут все граждане нашей страны". Кроме того, он выразил уверенность, что решение поставленных задач возможно, если действовать сообща.