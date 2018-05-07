Володин считает вступление Путина в должность новым этапом в развитии страны
Вячеслав Володин. Фото:©РИА Новости/Алексей Дружинин
Председатель Государственной думы прокомментировал сегодняшнюю инаугурацию главы государства.
Инаугурация президента России стала началом нового этапа развития страны. Такое мнение выразил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
— Президент Владимир Путин, получивший на выборах поддержку абсолютного большинства российских граждан, официально вступил в должность. Сегодняшний день — начало нового этапа развития России, цели которого чётко обозначены президентом РФ, — сказал он в беседе с журналистами после завершения торжественной церемонии.
Также он добавил, что предстоит выполнить огромный объём работы, чтобы реализовать эти задачи, ведь "её результатов ждут все граждане нашей страны". Кроме того, он выразил уверенность, что решение поставленных задач возможно, если действовать сообща.
Президент РФ Владимир Путин вступил в должность сегодня, 7 мая. Торжественная церемония принесения присяги состоялась в Кремле.