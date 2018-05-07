Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 15:21

Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Медведева на должность премьера 8 мая

Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости/Екатерина Штукина

Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина

Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера страны. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

— Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева, — приводит слова Лебедева ТАСС.

Отмечается, что уже сегодня ЛДПР встретится с Медведевым. Консультация состоится в 18:00.

Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение председателем Правительства РФ.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Дмитрий Медведев
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar