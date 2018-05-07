Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Медведева на должность премьера 8 мая
Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Екатерина Штукина
Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера страны. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.
— Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева, — приводит слова Лебедева ТАСС.
Отмечается, что уже сегодня ЛДПР встретится с Медведевым. Консультация состоится в 18:00.
Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Госдумы на назначение председателем Правительства РФ.