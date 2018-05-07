Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Медведева на должность премьера 8 мая

Госдума планирует рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера страны. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента от ЛДПР Игорь Лебедев.

— Да, планируем уже завтра рассмотреть кандидатуру Медведева, — приводит слова Лебедева ТАСС.

Отмечается, что уже сегодня ЛДПР встретится с Медведевым. Консультация состоится в 18:00.