Новые "Мстители" собрали 1 миллиард рублей. За первые выходные проката
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Предыдущим рекордсменом по сборам в премьерные выходные была пятая часть "Пиратов Карибского моря".
Фильм "Мстители: война бесконечности" занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за премьерные выходные проката (3–6 мая). Боевик вышел в прокат 3 мая и собрал рекордные 1,16 миллиарда рублей.
Предыдущий рекордсмен — "Пираты Карибского моря" с кассой в 1,05 миллиарда рублей. Эти деньги фильм получил за выходные с 25 по 28 мая 2017 года.
Всего по миру фильм собрал один миллиард долларов. Добиться этого результата удалось за одиннадцать дней. "Мстители" сделали это быстрее, чем любой другой фильм в истории.