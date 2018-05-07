Новые "Мстители" собрали 1 миллиард рублей. За первые выходные проката

Предыдущим рекордсменом по сборам в премьерные выходные была пятая часть "Пиратов Карибского моря".

Фильм "Мстители: война бесконечности" занял первое место по кассовым сборам в РФ и СНГ за премьерные выходные проката (3–6 мая). Боевик вышел в прокат 3 мая и собрал рекордные 1,16 миллиарда рублей.

Предыдущий рекордсмен — "Пираты Карибского моря" с кассой в 1,05 миллиарда рублей. Эти деньги фильм получил за выходные с 25 по 28 мая 2017 года.