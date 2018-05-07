Создатели игры про Бэтмена работают над игрой про Супермена

В Сети снова появилась информация о том, что разработчики из студии Rocksteady работают над новой игрой про супергероев.

На этот раз авторы серии Batman: Arkham создают игру про Супермена. Согласно слухам, нас ждёт открытый мир.

Игру создают на движке Unreal Engine 4. Её мир будет в три раза больше, чем у Batman: Arkham Knight. Разработчики добавят огромное количество зданий. Главным злодеем при этом выступит Брейниак.

Также стало известно, что в новой игре силы Супермена будут на среднем уровне. Вместе с этим разработчики добавят в игру частичную разрушаемость окружения, а в боевой системе будет возможность совершать полёты.