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Опубликовано 7 мая 2018, 13:41

Создатели игры про Бэтмена работают над игрой про Супермена

Фото: &copy; Flickr/Stefan S

Фото: © Flickr/Stefan S

В Сети снова появилась информация о том, что разработчики из студии Rocksteady работают над новой игрой про супергероев.

На этот раз авторы серии Batman: Arkham создают игру про Супермена. Согласно слухам, нас ждёт открытый мир.

Игру создают на движке Unreal Engine 4. Её мир будет в три раза больше, чем у Batman: Arkham Knight. Разработчики добавят огромное количество зданий. Главным злодеем при этом выступит Брейниак.

Также стало известно, что в новой игре силы Супермена будут на среднем уровне. Вместе с этим разработчики добавят в игру частичную разрушаемость окружения, а в боевой системе будет возможность совершать полёты.

По всей видимости, игру разработчики анонсируют до E3 2018. При этом все подробности будут раскрыты на самой выставке.

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Сергей Сурепин
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