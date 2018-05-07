Twitch запустил систему вознаграждений для стримеров

Сейчас нововведение работает в тестовом режиме и доступно только для американских пользователей.

Сервис Twitch запустил систему Bounty Board. Она должна будет наладить сотрудничество между стримерами и спонсорами.

На специальной "доске" находиться будут объявления от партнёров площадки Twitch. Они будут предлагать стримерам проводить трансляции различных игр. За это геймеры будут получать вознаграждения.