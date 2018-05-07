Twitch запустил систему вознаграждений для стримеров
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Сейчас нововведение работает в тестовом режиме и доступно только для американских пользователей.
Сервис Twitch запустил систему Bounty Board. Она должна будет наладить сотрудничество между стримерами и спонсорами.
На специальной "доске" находиться будут объявления от партнёров площадки Twitch. Они будут предлагать стримерам проводить трансляции различных игр. За это геймеры будут получать вознаграждения.
Сейчас новая система находится в тестовом режиме. Она доступна только в США и для партнёров Twitch. Пока все "задания" требуют проводить часовые трансляции. Согласно условиям "заданий", стримеры должны указывать, что трансляция спонсируется той или иной компанией.