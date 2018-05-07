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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 16:26

Twitch запустил систему вознаграждений для стримеров

Фото &copy; Shutterstock Inc

Фото © Shutterstock Inc

Сейчас нововведение работает в тестовом режиме и доступно только для американских пользователей.

Сервис Twitch запустил систему Bounty Board. Она должна будет наладить сотрудничество между стримерами и спонсорами.

На специальной "доске" находиться будут объявления от партнёров площадки Twitch. Они будут предлагать стримерам проводить трансляции различных игр. За это геймеры будут получать вознаграждения.

Сейчас новая система находится в тестовом режиме. Она доступна только в США и для партнёров Twitch. Пока все "задания" требуют проводить часовые трансляции. Согласно условиям "заданий", стримеры должны указывать, что трансляция спонсируется той или иной компанией.

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Сергей Сурепин
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