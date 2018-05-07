В СПЧ обвинили казаков в насилии на несогласованной акции протеста в Москве
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Ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ подчеркнула, что действия правоохранителей во время акции были корректны.
Члены Совета по правам человека при президенте России планируют обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки принимали участие в охране порядка на акциях протеста 5 мая.
Глава совета Михаил Федотов в комментарии "Интерфаксу" заявил, что присутствие казаков и нодовцев на акции обострило ситуацию. Он заявил, что необходимо понять, по какой причине они там оказались и кто были эти люди.
Ранее в СПЧ заявили, что 658 человек были задержаны за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции 5 мая. Сообщалось, что 80% из них, в том числе несовершеннолетние, были вскоре отпущены.
Напомним, в субботу в Москве прошла несогласованная акция протеста. В ней, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тысячи человек. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова отметила, что действия правоохранителей во время акции были корректны.