В СПЧ обвинили казаков в насилии на несогласованной акции протеста в Москве

Ранее ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ подчеркнула, что действия правоохранителей во время акции были корректны.

Члены Совета по правам человека при президенте России планируют обратиться в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки принимали участие в охране порядка на акциях протеста 5 мая.

Глава совета Михаил Федотов в комментарии "Интерфаксу" заявил, что присутствие казаков и нодовцев на акции обострило ситуацию. Он заявил, что необходимо понять, по какой причине они там оказались и кто были эти люди.

Ранее в СПЧ заявили, что 658 человек были задержаны за нарушение общественного порядка во время несогласованной акции 5 мая. Сообщалось, что 80% из них, в том числе несовершеннолетние, были вскоре отпущены.