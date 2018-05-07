В популярной игре Fortnite появилась смешная походка Конора Макгрегора

Разработчики всё время вносят изменения в свою игру. В частности, они специализируются на косметических дополнениях.

Студия Epic Games любит создавать анимации, скины и эмоции для своей новой игры. Недавно в Fortnite появилась новая эмоция, которая напоминает походку бойца смешанных боевых искусств Конора Макгрегора.

Предполагается, что разработчики на самом деле вдохновились Макгрегором. Эта походка стала для бойца настоящей визитной карточкой. Несмотря на все домыслы геймеров, разработчики пока официально не подтверждают эту информацию.