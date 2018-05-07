Медведев прибыл в Госдуму для консультаций по его назначению премьер-министром
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Парламентарии рассмотрят его кандидатуру на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.
Дмитрий Медведев прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями по поводу его назначения на пост премьер-министра России.
Ранее сегодня Владимир Путин, который вступил в должность президента Российской Федерации, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.