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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 17:18

Медведев прибыл в Госдуму для консультаций по его назначению премьер-министром

Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Астахов

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Парламентарии рассмотрят его кандидатуру на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая.

Дмитрий Медведев прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями по поводу его назначения на пост премьер-министра России.

Ранее сегодня Владимир Путин, который вступил в должность президента Российской Федерации, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны.

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Евгений Грин
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