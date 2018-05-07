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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 18:12

Дмитрий Медведев предложил Гордеева на пост вице-премьера по АПК

Фото: &copy; РИА Новости/Михаил Климентьев

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Дмитрий Медведев отметил, что предлагает экс-руководителя Минсельхоза Алексея Гордеева на должность вице-премьера, который отвечает за сельское хозяйство.

— Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев, — сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что речь идёт именно о руководящем составе правительства.

Ранее Лайф сообщал, что Дмитрий Медведев прибыл в Государственную думу для проведения консультаций с парламентскими фракциями по поводу его назначения на пост премьер-министра России.

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