Дмитрий Медведев предложил Гордеева на пост вице-премьера по АПК

Дмитрий Медведев отметил, что предлагает экс-руководителя Минсельхоза Алексея Гордеева на должность вице-премьера, который отвечает за сельское хозяйство.

— Таким важным направлением, как сельское хозяйство, в должности заместителя председателя правительства мог бы заняться Алексей Васильевич Гордеев, — сказал он.

При этом Медведев подчеркнул, что речь идёт именно о руководящем составе правительства.