Брюс Уиллис сыграет тренера Майка Тайсона

Актёр Руперт Френд должен будет дебютировать в полнометражной режиссуре и поставит ленту "Корнермен".

Брюс Уиллис получил роль в спортивной драме "Корнермен". Он сыграет легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато. Он тренировал множество бойцов на профессиональном ринге, включая Флойда Патерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона.

Руперт Френд, известный по фильмам "Смерть Сталина" и "Хитмэн: Агент 47", дебютирует в полнометражной режиссуре и займется постановкой ленты. Сейчас продюсеры картины ищут актёра на роль молодого Тайсона.

Напомним, длительное время тренер Д’Амато жил и работал в Нью-Йорке, пока не оставил город из-за проблем с местной спортивной мафией. Он переехал в Катскилл, где открыл новый зал.