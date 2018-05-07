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Опубликовано 7 мая 2018, 16:16

Брюс Уиллис сыграет тренера Майка Тайсона

Фото:&nbsp;&copy; Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP

Фото: © Photo by Brent N. Clarke/Invision/AP

Актёр Руперт Френд должен будет дебютировать в полнометражной режиссуре и поставит ленту "Корнермен".

Брюс Уиллис получил роль в спортивной драме "Корнермен". Он сыграет легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато. Он тренировал множество бойцов на профессиональном ринге, включая Флойда Патерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона.

Руперт Френд, известный по фильмам "Смерть Сталина" и "Хитмэн: Агент 47", дебютирует в полнометражной режиссуре и займется постановкой ленты. Сейчас продюсеры картины ищут актёра на роль молодого Тайсона.

Напомним, длительное время тренер Д’Амато жил и работал в Нью-Йорке, пока не оставил город из-за проблем с местной спортивной мафией. Он переехал в Катскилл, где открыл новый зал.

У фильма пока нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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