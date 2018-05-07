Брюс Уиллис сыграет тренера Майка Тайсона
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Актёр Руперт Френд должен будет дебютировать в полнометражной режиссуре и поставит ленту "Корнермен".
Брюс Уиллис получил роль в спортивной драме "Корнермен". Он сыграет легендарного тренера по боксу Каса Д’Амато. Он тренировал множество бойцов на профессиональном ринге, включая Флойда Патерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона.
Руперт Френд, известный по фильмам "Смерть Сталина" и "Хитмэн: Агент 47", дебютирует в полнометражной режиссуре и займется постановкой ленты. Сейчас продюсеры картины ищут актёра на роль молодого Тайсона.
Напомним, длительное время тренер Д’Амато жил и работал в Нью-Йорке, пока не оставил город из-за проблем с местной спортивной мафией. Он переехал в Катскилл, где открыл новый зал.
У фильма пока нет даты премьеры.