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Опубликовано 7 мая 2018, 16:46

Режиссёр "Стражей Галактики" назвал последние слова умирающего героя "Мстителей"

Фото: &copy;&nbsp;Кадр из фильма &laquo;Стражи Галактики&raquo;

Фото: © Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Финал фильма "Мстители: Война Бесконечности" вызвал уйму эмоций у поклонников фильмов Marvel.

Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн по просьбе поклонника в "Твиттере" перевёл последние слова подростка Грута. Он рассказал, какую фразу произнёс персонаж перед тем, как рассыпался в прах.

По словам Ганна, Грут обращался к Реактивному Еноту. В итоге он произнёс слово "папа".

Напомним, новые "Мстители" собрали один миллиард рублей за первые выходные проката. Всего по миру фильм собрал один миллиард долларов.

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Сергей Сурепин
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