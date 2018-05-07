Режиссёр "Стражей Галактики" назвал последние слова умирающего героя "Мстителей"

Финал фильма "Мстители: Война Бесконечности" вызвал уйму эмоций у поклонников фильмов Marvel.

Режиссёр "Стражей Галактики" Джеймс Ганн по просьбе поклонника в "Твиттере" перевёл последние слова подростка Грута. Он рассказал, какую фразу произнёс персонаж перед тем, как рассыпался в прах.

По словам Ганна, Грут обращался к Реактивному Еноту. В итоге он произнёс слово "папа".