Джош Бролин признался в любви к Райану Рейнольдсу
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Актёр, сыгравший Кейбла в "Дэдпуле", признался в романтических чувствах к исполнителю главной роли.
По словам Джоша Бролина, коллега вдохновил его присоединиться к актёрскому составу фильма "Дэдпул 2". Всё благодаря игре в романтической комедии "Предложение" с Сандрой Буллок.
Я всегда был фанатом "Предложения" и смотрел его несколько раз. Тогда я сказал Рейнольдсу: "Понятия не имею, что это значит, но у меня к тебе проснулось некое подобие влюблённости"
Джош Бролин
Райан Рейнольдс в этом всём видит лишь шутку. Актёр не верит, что такой серьёзный человек, как Бролин, втайне обожает романтическое комедии. По словам Рейнольдса, сердце Бролина сделано из гранита.
Напомним, российская премьера фильма "Дэдпул 2" запланирована на 17 мая.