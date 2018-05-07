Неверов заявил, что фракция ЕР стопроцентно проголосует за кандидатуру Медведева
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"Единая Россия" в Госдуме стопроцентно проголосует за кандидатуру Дмитрия Медведева, которого президент РФ Владимир Путин предложил на должность главы правительства. Об этом заявил глава фракции Сергей Неверов.
— Завтра мы будем предлагать на заседании Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Решение принято консолидированно, фракция будет голосовать? 100% депутатов за это решение, — заявил Неверов.
Ранее вступивший в должность президента РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.