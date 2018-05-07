Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 18:49

Неверов заявил, что фракция ЕР стопроцентно проголосует за кандидатуру Медведева

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

"Единая Россия" в Госдуме стопроцентно проголосует за кандидатуру Дмитрия Медведева, которого президент РФ Владимир Путин предложил на должность главы правительства. Об этом заявил глава фракции Сергей Неверов.

— Завтра мы будем предлагать на заседании Госдумы поддержать кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева. Решение принято консолидированно, фракция будет голосовать? 100% депутатов за это решение, — заявил Неверов.

Ранее вступивший в должность президента РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • Единая Россия
  • Дмитрий Медведев
  • Сергей Неверов
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar