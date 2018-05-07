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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 17:31

В Fortnite появится возможность сыграть за главного злодея "Мстителей"

Фото: &copy; twitter@FortniteGame

Фото: © twitter@FortniteGame

По всей видимости, нас ждёт самый амбициозный кроссовер года от Epic Games и Marvel.

В популярной игре жанра "Королевская битва" Fortnite появится новый режим. Он приурочен к старту фильма "Мстители. Война бесконечности".

По словам разработчиков из студии Epic Games, новый режим появится в игре 8 мая. На карте Fortnite Battle Royale появится перчатка Таноса в виде отдельного оружия — в неё уже будут вставлены Камни бесконечности. Тот, кто найдёт артефакт, превратится в главного противника "Мстителей".

Постановщики фильма — братья Руссо — признались, что они часто играли в Fortnite. Они обрадовались, когда к ним пришли представители Epic Games с этой идеей.

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Сергей Сурепин
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