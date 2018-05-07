В Fortnite появится возможность сыграть за главного злодея "Мстителей"

По всей видимости, нас ждёт самый амбициозный кроссовер года от Epic Games и Marvel.

В популярной игре жанра "Королевская битва" Fortnite появится новый режим. Он приурочен к старту фильма "Мстители. Война бесконечности".

По словам разработчиков из студии Epic Games, новый режим появится в игре 8 мая. На карте Fortnite Battle Royale появится перчатка Таноса в виде отдельного оружия — в неё уже будут вставлены Камни бесконечности. Тот, кто найдёт артефакт, превратится в главного противника "Мстителей".