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Регион
Опубликовано 7 мая 2018, 20:21

Путин посетит Госдуму при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет рассмотрена кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

— Да, собирается, — сказал Песков.

Ранее сегодня, 7 мая, Владимир Путин, который вступил в должность президента РФ, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

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Арина Демидова
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