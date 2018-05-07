Путин посетит Госдуму при рассмотрении кандидатуры Медведева на пост премьера
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Президент России Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет рассмотрена кандидатура Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
— Да, собирается, — сказал Песков.
Ранее сегодня, 7 мая, Владимир Путин, который вступил в должность президента РФ, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.