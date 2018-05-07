Сколько экранного времени пришлось на каждого героя новых "Мстителей"

Поклонник Marvel решил подсчитать, сколько каждый из персонажей "Войны бесконечности" появляется на экране.

Пользователь IMDb под псевдонимом ninewheels0 сделал доброе дело. Он подсчитал, сколько времени на экране находится каждый из героев фильма "Мстители. Война бесконечности".

Больше всего времени в фильме уделили главному злодею — Таносу. Он появляется на экране 29 минут. Следом идёт Гамора (19 минут 30 секунд) и Тони Старк / Железный человек (18 минут суммарно). При этом Тору уделили 14 минут 30 секунд, а доктору Стрэнджу — 11 минут 30 секунд.

Меньше всего времени уделили Неду Лидсу (15 секунд), Танелииру Тивану (45 секунд) и Хеймдаллю (45 секунд).