Экс-участница "Холостяка": Устала смотреть на тех, кто лжёт Криду

Шоу "Холостяк" с Егором Кридом подходит к концу. После очередного выпуска с проекта ушла 27-летняя Анастасия Смирнова из Нижнего Новгорода. У неё было весомое преимущество перед остальными — она знала Егора ещё до "Холостяка", однако это не помогло ей дойти до финала.

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 18 Апр 2018 в 1:59 PDT

"Прежде всего я поняла, что больше не хочу участвовать в реалити-шоу и это был мой последний проект, — заявила Смирнова. — Я научилась дружить с девочками. Нашла себе союзниц, близких по духу людей, и поняла, что больше на экране в реалити я быть не хочу. Потому что до конца всё равно не верю в искренность. Я могла бы быть, например, креативным продюсером, так как многое про это знаю".

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 24 Апр 2018 в 1:21 PDT

По её словам, у неё изначально не было цели победить.

"Ещё на кастинге решила, что не буду всеми возможными способами пробивать себе дорогу в финал. Я не буду специально хорошей, чтоб понравиться зрителю, не буду лебезить перед всеми, чтобы Егор меня выбрал. У меня не было мысли дойти до финала, хотя в тройке я себя видела, конечно. Егор для меня — не главный приз. Я просто хотела разобраться в наших отношениях. И понимала: если увижу, что что-то не получается и что насильно мил не будешь, — встану и уйду. Именно так и поступила. Уж лучше уйти самой, чем не получить в итоге розу от человека, которого ты знала ещё до проекта".

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 21 Апр 2018 в 1:34 PDT

Девушка считает, что сделала правильный выбор, к которому она долго готовилась. "Последние недели на вилле мне было очень тяжело. Мне было гораздо важнее, что будет после проекта, а не то, что происходит в реалити. Боялась, что этот проект просто разрушит наши дружеские отношения с Егором. Я этого не хотела".

В новой серии Егор устроил необычное групповое свидание, после которого Смирнова и ушла. Музыкант пригласил знакомого адвоката, который задавал претенденткам провокационные вопросы. Анастасии не понравился формат встречи. "Это какой-то допрос? Я не должна отвечать, никто ничего здесь не должен", — заявила девушка. Крид отметил, что в Смирновой слишком много злости. Анастасия призналась, что всё, что держит её на проекте, — это Егор. Музыкант, в свою очередь, объяснил, что он её здесь не держит. Эти слова стали для Смирновой последней каплей: она покинула шоу.

Публикация от Smirnova Anastasia (@smirnova_anastasia) 2 Апр 2018 в 1:05 PDT

"Но он мог бы сказать так, — размышляет уже экс-участница "Холостяка", — "если ты хочешь уйти — уходи, но мне бы этого не хотелось". А получилось так, как получилось. Потом в СМС я ему всё объяснила. Есть главная причина моего ухода, но о ней никто никогда не узнает. Очень жаль, что ушла именно так. Хотела сделать это на хорошей ноте. Однако это групповое свидание с адвокатом, где он задавал вопросы, как на допросе… Думаю, Егор понимал, что у нас не получатся отношения на проекте. После проекта — возможно. Все самые глубокие эмоции он всё равно покажет после проекта".