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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 09:00

Huawei работает над умными часами для геймеров

Тайваньский производитель продолжает экспериментировать в сегменте мобильных разработок.

Фото &copy; REUTERS/Philippe Wojazer

Фото © REUTERS/Philippe Wojazer

Компания Huawei решила создать умные часы для геймеров. Соответствующий документ появился в базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности.

Huawei предлагает использовать часы не в качестве дополнения к игровому гаджету, а в качестве самостоятельного устройства. Для удобного управления разработчики планируют создать чувствительный ремешок, который можно будет использовать во время игры.

Разработчики предлагают установить на ремешке стик, несколько клавиш и крестовину. Клавиши можно будет использовать не только во время игры, но и в повседневном использовании часов. Пока нет информации, когда выйдет устройство.

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Сергей Сурепин
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