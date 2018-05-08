Huawei работает над умными часами для геймеров

Huawei предлагает использовать часы не в качестве дополнения к игровому гаджету, а в качестве самостоятельного устройства. Для удобного управления разработчики планируют создать чувствительный ремешок, который можно будет использовать во время игры.

Разработчики предлагают установить на ремешке стик, несколько клавиш и крестовину. Клавиши можно будет использовать не только во время игры, но и в повседневном использовании часов. Пока нет информации, когда выйдет устройство.