Microsoft решила воскресить Kinect

Правда, теперь устройство будет использоваться не для игр. Разработчики придумали более оригинальное решение.

Компания Microsoft во время конференции Build 2018 анонсировала новую версию Kinect. Сенсор предназначен будет для работы с системами искусственного интеллекта.

Сейчас гаджет называется Project Kinect for Azure. По словам разработчиков, устройство получило "самые продвинутые" сенсоры. Гаджет будет предназначаться также для облачной платформы Azure, которая используется для создания приложений.