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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 07:41

Adidas сняла с продажи одежду с советской символикой из-за гнева европейцев

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Matthias Schrader

Фото: © AP Photo/Matthias Schrader

Европейская и украинская общественность осталась недовольной после появления коллекции USSR в интернет-магазине Adidas.

Немецкий производитель спорттоваров снял с продажи линейку одежды с символикой СССР. Adidas пошла на такой шаг из-за возмущения европейских и украинских политиков.

Скриншот @ L!FE

Скриншот @ L!FE

На данный момент товары с советской символикой в официальном интернет-магазине компании недоступны. При поиске товаров коллекции, связанных с Россией, можно найти и приобрести лишь форму национальной сборной по футболу с актуальным триколором. Ранее Adidas представила линейку одежды с надписью USSR и советским гербом.

Adidas решила снять товары с продажи из-за скандала, разгоревшегося в Прибалтике и на Украине. МИД Литвы выразил своё неодобрение по поводу одежды с гербом СССР, а Украинский институт национальной памяти назвал коллекцию Adidas "нарушением моральных норм".

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Андрей Ставицкий
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