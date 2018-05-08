Adidas сняла с продажи одежду с советской символикой из-за гнева европейцев

Европейская и украинская общественность осталась недовольной после появления коллекции USSR в интернет-магазине Adidas.

Немецкий производитель спорттоваров снял с продажи линейку одежды с символикой СССР. Adidas пошла на такой шаг из-за возмущения европейских и украинских политиков.

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На данный момент товары с советской символикой в официальном интернет-магазине компании недоступны. При поиске товаров коллекции, связанных с Россией, можно найти и приобрести лишь форму национальной сборной по футболу с актуальным триколором. Ранее Adidas представила линейку одежды с надписью USSR и советским гербом.