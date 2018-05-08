В Лиссабоне ранили греческого журналиста, который прибыл освещать "Евровидение"

Уточняется, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.

В Лиссабоне ограбили греческого журналиста, который приехал освещать песенный конкурс "Евровидение". Как сообщает местный телеканал Antenna, инцидент произошёл 7 мая. Неизвестный подошёл к работнику СМИ, ударил его ножом и отобрал ценные вещи и деньги (порядка четырёх тысяч евро).

Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.