В Лиссабоне ранили греческого журналиста, который прибыл освещать "Евровидение"
Фото: eurovision.tv
Уточняется, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.
В Лиссабоне ограбили греческого журналиста, который приехал освещать песенный конкурс "Евровидение". Как сообщает местный телеканал Antenna, инцидент произошёл 7 мая. Неизвестный подошёл к работнику СМИ, ударил его ножом и отобрал ценные вещи и деньги (порядка четырёх тысяч евро).
Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.
6 мая в столице Португалии — Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2018". Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участники конкурса прошли по голубой дорожке.