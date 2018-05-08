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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 11:37

В Лиссабоне ранили греческого журналиста, который прибыл освещать "Евровидение"

Фото: eurovision.tv

Фото: eurovision.tv

Уточняется, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.

В Лиссабоне ограбили греческого журналиста, который приехал освещать песенный конкурс "Евровидение". Как сообщает местный телеканал Antenna, инцидент произошёл 7 мая. Неизвестный подошёл к работнику СМИ, ударил его ножом и отобрал ценные вещи и деньги (порядка четырёх тысяч евро).

Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.

6 мая в столице Португалии — Лиссабоне прошла церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2018". Церемония состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участники конкурса прошли по голубой дорожке.

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Евгений Грин
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