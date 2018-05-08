Появился сервис, который позволяет бесплатно майнить игры
Скриншот видео Games from Space
Теперь все желающие могут получить Counter-Strike: Global Offensive за девять дней, а PUBG — за 26.
Заработал сервис Games From Space. Он предлагает получить игры без какого-либо денежного вознаграждения. Однако для этого придётся отдать в пользование ресурсы графического процессора вашего ПК.
Принцип работы прост. Когда пользователь выбирает игру, которую он хочет получить, сервис начинает майнить и зарабатывает на этом специальные монеты — Space Coins. Заработав достаточное количество, их можно будет обменять на желаемую игру.
Все цены на сайте указаны в днях, которые необходимы для майнинга на видеокарте GTX 1070. Например, PUBG можно получить за 26 дней, Fallout 4 — за 11 дней, GTA V — за 26 дней.