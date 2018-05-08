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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 09:40

Режиссёр "Мстителей" рассказал, почему злодеям уделили так мало времени

Фото: &copy; Taylor Jewell / Invision / AP

Фото: © Taylor Jewell / Invision / AP

Джо Руссо, один из постановщиков "Мстителей", выступил перед учащимися в США и раскрыл некоторые подробности "Войны бесконечности".

Режиссёр рассказал, почему так мало времени уделили подопечным главного злодея — Таноса. Причина заключается в большом количество персонажей.

По словам Руссо, люди ждали десять лет, чтобы увидеть героев Marvel в одном фильме, который длится два с половиной часа. Режиссёр заявил, что предыстория Чёрного ордена может обойтись студии в ещё один фильм.

Руссо считает, что зрители в "Войне бесконечности" получили злодеев ровно столько, насколько это необходимо было ленте. Также режиссёр признался, что любит этих персонажей, однако рассказать историю сразу всех вряд ли выйдет.

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Сергей Сурепин
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