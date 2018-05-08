Режиссёр "Мстителей" рассказал, почему злодеям уделили так мало времени

Джо Руссо, один из постановщиков "Мстителей", выступил перед учащимися в США и раскрыл некоторые подробности "Войны бесконечности".

Режиссёр рассказал, почему так мало времени уделили подопечным главного злодея — Таноса. Причина заключается в большом количество персонажей.

По словам Руссо, люди ждали десять лет, чтобы увидеть героев Marvel в одном фильме, который длится два с половиной часа. Режиссёр заявил, что предыстория Чёрного ордена может обойтись студии в ещё один фильм.