Режиссёр "Мстителей" рассказал, почему злодеям уделили так мало времени
Фото: © Taylor Jewell / Invision / AP
Джо Руссо, один из постановщиков "Мстителей", выступил перед учащимися в США и раскрыл некоторые подробности "Войны бесконечности".
Режиссёр рассказал, почему так мало времени уделили подопечным главного злодея — Таноса. Причина заключается в большом количество персонажей.
По словам Руссо, люди ждали десять лет, чтобы увидеть героев Marvel в одном фильме, который длится два с половиной часа. Режиссёр заявил, что предыстория Чёрного ордена может обойтись студии в ещё один фильм.
Руссо считает, что зрители в "Войне бесконечности" получили злодеев ровно столько, насколько это необходимо было ленте. Также режиссёр признался, что любит этих персонажей, однако рассказать историю сразу всех вряд ли выйдет.