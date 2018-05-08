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Опубликовано 8 мая 2018, 11:38

Медведев прибыл в Госдуму, где встретится с КПРФ и "Справедливой Россией"

Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов

Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. Сегодня он встретится с представителями "Справедливой России" и КПРФ.

Добавим, что в коммунистической партии заявили, что не намерены поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера страны. Такой же позиции придерживаются и эсэры.

Накануне и.о. главы правительства уже встретился с ЛДПР и "Единой Россией".

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Янковская Ольга
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