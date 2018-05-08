Медведев прибыл в Госдуму, где встретится с КПРФ и "Справедливой Россией"
Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Дмитрий Астахов
Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. Сегодня он встретится с представителями "Справедливой России" и КПРФ.
Добавим, что в коммунистической партии заявили, что не намерены поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера страны. Такой же позиции придерживаются и эсэры.
Накануне и.о. главы правительства уже встретился с ЛДПР и "Единой Россией".