Медведев прибыл в Госдуму, где встретится с КПРФ и "Справедливой Россией"

Исполняющий обязанности премьера РФ Дмитрий Медведев прибыл в Госдуму для продолжения консультаций с парламентскими фракциями. Сегодня он встретится с представителями "Справедливой России" и КПРФ.

Добавим, что в коммунистической партии заявили, что не намерены поддерживать кандидатуру Медведева на пост премьера страны. Такой же позиции придерживаются и эсэры.