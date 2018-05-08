Сценарист "Красавицы и чудовища" снимет боевик для Netflix с Уиллом Смитом

У сиквела "Яркости" начинает появляться команда. В скором времени начнётся активная работа над проектом.

Прошлой зимой Netflix анонсировал продолжение "Яркости". Теперь стало известно, кто будет работать над фильмом.

Вместо автора оригинальной ленты Макса Лэндиса заниматься фильмом будет Эван Спилиотопулос. Ранее он писал сценарии для фильмов "Красавица и чудовище" и "Белоснежка и охотник — 2".

Причина расставания с Лэндисом — творческие разногласия, которые возникли между ним и режиссёром Дэвидом Эйром. К главным ролям в фильме вернутся Уилл Смит и Джоэл Эдгертон. Они играли в первой части.