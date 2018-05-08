Путин сегодня представит в Госдуме Медведева как кандидата на пост премьера
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Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме представит Дмитрия Медведева как кандидата на пост премьер-министра. Пресс-секретарь главы государства отметил, что также планируется выступление Медведева и ответы на вопросы руководителей фракций.
Далее у российского лидера в графике запланирован целый ряд рабочих встреч.
— Вечером будет рабочий визит президента Сербии Александра Вучича. Будет беседа в узком составе, далее переговоры за рабочим обедом, — рассказал официальный представитель Кремля.
Напомним, 7 мая Владимир Путин, который вступил в должность президента РФ, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.