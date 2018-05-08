Путин сегодня представит в Госдуме Медведева как кандидата на пост премьера

Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме представит Дмитрия Медведева как кандидата на пост премьер-министра. Пресс-секретарь главы государства отметил, что также планируется выступление Медведева и ответы на вопросы руководителей фракций.