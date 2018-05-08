Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 12:30

Путин сегодня представит в Госдуме Медведева как кандидата на пост премьера

Фото: &copy; РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Фото: © РИА "Новости"/Сергей Гунеев

Сегодня президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Госдуме представит Дмитрия Медведева как кандидата на пост премьер-министра. Пресс-секретарь главы государства отметил, что также планируется выступление Медведева и ответы на вопросы руководителей фракций.

Далее у российского лидера в графике запланирован целый ряд рабочих встреч.

— Вечером будет рабочий визит президента Сербии Александра Вучича. Будет беседа в узком составе, далее переговоры за рабочим обедом, — рассказал официальный представитель Кремля.

Напомним, 7 мая Владимир Путин, который вступил в должность президента РФ, предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

BannerImage
Евгений Грин
  • Новости
  • Госдума
  • Дмитрий Медведев
  • Дмитрий Песков
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar