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Опубликовано 8 мая 2018, 10:21

Анджелина Джоли снимет новый биографический фильм

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Фото: © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

Звезда Голливуда и разведённая мать шестерых детей продолжает активную продюсерскую деятельность.

Анджелина Джоли рассказала о своём новом проекте. Над фильмом она будет работать совместно с Box of Daylight Productions.

Нас ждёт новая биография. Она расскажет о жизни и спортивных достижениях популярного американского легкоатлета Джима Торпа. Анджелина Джоли заинтересовалась сценарием ленты. Она выступит в качестве продюсера.

Финансировать ленту планирует независимая команда UTA. Она же займётся распространением фильма среди молодёжи. Пока нет информации, кто будет сниматься в фильме и когда он выйдет в прокат.

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Сергей Сурепин
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