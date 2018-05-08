Анджелина Джоли снимет новый биографический фильм

Звезда Голливуда и разведённая мать шестерых детей продолжает активную продюсерскую деятельность.

Анджелина Джоли рассказала о своём новом проекте. Над фильмом она будет работать совместно с Box of Daylight Productions.

Нас ждёт новая биография. Она расскажет о жизни и спортивных достижениях популярного американского легкоатлета Джима Торпа. Анджелина Джоли заинтересовалась сценарием ленты. Она выступит в качестве продюсера.