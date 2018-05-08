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Опубликовано 8 мая 2018, 12:58

Песков рассказал об отношении Путина к творчеству ABBA

Группа ABBA в 1976 году. Фото: &copy;Flickr/doblecachanilla

Группа ABBA в 1976 году. Фото: ©Flickr/doblecachanilla

Ранее стало известно, что легендарный квартет записал две новые композиции. Впервые за 35 лет.

Президенту России Владимиру Путину нравятся некоторые песни группы ABBA, но у него не было возможности оценить новые треки шведских исполнителей. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сейчас у него не так много времени слушать музыку. Не думаю, что он имел возможность концентрироваться на новостях о новой песне ABBA. Как вы знаете, он готовился к инаугурации, да и обстановка в мире не очень, — рассудил он.

Ранее стало известно, что шведская музыкальная группа ABBA записала две новые песни впервые за 35 лет. Одна из них — под названием I still have faith in you ("Я всё ещё верю в тебя) — выйдет в декабре. Сообщается, что песню исполнят цифровые версии членов музыкальной группы.

Считается, что коллектив распался в 1982 году — тогда его участники последний раз появились в качестве группы в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show.

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Александр Юнашев
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