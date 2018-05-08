Новый "Шерлок Холмс" выйдет в 2020 году
Кадр фильма "Шерлок Холмс"/ © Кинопоиск
Warner Bros. и Village Roadshow назвали дату выхода продолжения приключенческого фильма.
Джуд Лоу и Роберт Дауни — младший опять появятся на экране в образах доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Новый фильм выйдет 25 декабря 2020 года. В этот же день в прокат выйдет "Аватар-2".
Режиссёрское кресло, правда, пока не занято. Гай Ричи, снявший первые два фильма, перестал работать над серией. Сценарий написал Крис Бренкето, известный по сериалам "Нарко" и "Ганнибал".
Пока подробности сюжета не раскрываются. Известно, что действие фильма развернётся спустя девять лет после событий второй ленты. Продюсеры проекта — Сьюзан Дауни, Джоэл Силвер и Лайонел Уигрэм.