Новый "Шерлок Холмс" выйдет в 2020 году

Warner Bros. и Village Roadshow назвали дату выхода продолжения приключенческого фильма.

Джуд Лоу и Роберт Дауни — младший опять появятся на экране в образах доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Новый фильм выйдет 25 декабря 2020 года. В этот же день в прокат выйдет "Аватар-2".

Режиссёрское кресло, правда, пока не занято. Гай Ричи, снявший первые два фильма, перестал работать над серией. Сценарий написал Крис Бренкето, известный по сериалам "Нарко" и "Ганнибал".