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Опубликовано 8 мая 2018, 12:54

Новый "Шерлок Холмс" выйдет в 2020 году

Кадр фильма "Шерлок Холмс"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Шерлок Холмс"/ © Кинопоиск

Warner Bros. и Village Roadshow назвали дату выхода продолжения приключенческого фильма.

Джуд Лоу и Роберт Дауни — младший опять появятся на экране в образах доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Новый фильм выйдет 25 декабря 2020 года. В этот же день в прокат выйдет "Аватар-2".

Режиссёрское кресло, правда, пока не занято. Гай Ричи, снявший первые два фильма, перестал работать над серией. Сценарий написал Крис Бренкето, известный по сериалам "Нарко" и "Ганнибал".

Пока подробности сюжета не раскрываются. Известно, что действие фильма развернётся спустя девять лет после событий второй ленты. Продюсеры проекта — Сьюзан Дауни, Джоэл Силвер и Лайонел Уигрэм.

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Сергей Сурепин
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