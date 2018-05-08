"Справедливая Россия" не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера
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Фракция "Справедливая Россия" стала второй политсилой, которая решила не поддерживать выдвижение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.
— Наша фракция при голосовании в Государственной думе будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом, — цитирует парламентария РИА "Новости".
Напомним, 7 мая Владимир Путин, который официально вступил в должность президента России, предложил Госдуме рассмотреть возможность утверждения Дмитрия Медведева на посту премьера.
Ранее Медведев заручился поддержкой "Единой России" и ЛДПР. А вот коммунисты выступили против его кандидатуры.