"Справедливая Россия" не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

Фракция "Справедливая Россия" стала второй политсилой, которая решила не поддерживать выдвижение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

— Наша фракция при голосовании в Государственной думе будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом, — цитирует парламентария РИА "Новости".

Напомним, 7 мая Владимир Путин, который официально вступил в должность президента России, предложил Госдуме рассмотреть возможность утверждения Дмитрия Медведева на посту премьера.