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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 14:06

"Справедливая Россия" не поддержит кандидатуру Медведева на пост премьера

Фото: &copy; РИА Новости/&nbsp;Александр Астафьев

Фото: © РИА Новости/ Александр Астафьев

Фракция "Справедливая Россия" стала второй политсилой, которая решила не поддерживать выдвижение Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Об этом заявил лидер эсеров Сергей Миронов.

— Наша фракция при голосовании в Государственной думе будет голосовать против кандидатуры, внесенной президентом, — цитирует парламентария РИА "Новости".

Напомним, 7 мая Владимир Путин, который официально вступил в должность президента России, предложил Госдуме рассмотреть возможность утверждения Дмитрия Медведева на посту премьера.

Ранее Медведев заручился поддержкой "Единой России" и ЛДПР. А вот коммунисты выступили против его кандидатуры.

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Марина Калегина
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