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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 13:01

Создатель новых "Мстителей" объяснил мотивацию Тора в скандальной сцене

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Yong Teck Lim

Фото: © AP Photo / Yong Teck Lim

Джо Руссо решил рассказать, почему скандинавский бог повёл себя именно так в "Войне бесконечности".

Режиссёр дал интервью изданию Comicbook. В нём он поделился подробностями сюжетной линии фильма "Мстители: Война бесконечности".

Зрители остались недовольны тем, что Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову, тем самым позволив ему уничтожить половину Вселенной. Зрители считают, что намного логичнее было бы наносить удар именно в голову.

При этом режиссёр заявил, что для истории подобный поворот намного важнее. Он считает, что этот выбор персонажа был правильным. Тор отказался от убийства Таноса, потому что хотел рассказать ему о мести. Вместе с этим режиссёр хотел показать историю, которая смогла бы научить зрителя не гнаться за жаждой мести.

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Сергей Сурепин
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