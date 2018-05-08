Создатель новых "Мстителей" объяснил мотивацию Тора в скандальной сцене

Зрители остались недовольны тем, что Тор ударил главного злодея Таноса в грудь, а не в голову, тем самым позволив ему уничтожить половину Вселенной. Зрители считают, что намного логичнее было бы наносить удар именно в голову.

При этом режиссёр заявил, что для истории подобный поворот намного важнее. Он считает, что этот выбор персонажа был правильным. Тор отказался от убийства Таноса, потому что хотел рассказать ему о мести. Вместе с этим режиссёр хотел показать историю, которая смогла бы научить зрителя не гнаться за жаждой мести.