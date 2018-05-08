Камбербэтч негативно относится к фильмам, где женщинам платят меньше мужчин

Популярный актёр рассказал о своём проекте. Это будет экранизация книги, которая повествует об истории женщины.

Британская звезда Бенедикт Камбербэтч уверен, что не стоит сниматься в фильмах, если женщинам в них платят меньше, чем мужчинам. В качестве примера важности женских ролей он рассказал о проекте, которым сейчас занимается его продюсерская компания Sunny March.

Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: "Если их работа не оплачивается так же, как мужская, то я не буду делать этого" Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч работает над экранизацией книги Меган Хантер "Конец, с которого всё начинается". Нас ждёт история женщины, раскрывающаяся через призму женского восприятия материнства в разгар природного бедствия. Актёр уверен, что половина зрительской аудитории будет женской.