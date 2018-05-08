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Опубликовано 8 мая 2018, 13:21

Камбербэтч негативно относится к фильмам, где женщинам платят меньше мужчин

Фото: &copy;&nbsp;Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Популярный актёр рассказал о своём проекте. Это будет экранизация книги, которая повествует об истории женщины.

Британская звезда Бенедикт Камбербэтч уверен, что не стоит сниматься в фильмах, если женщинам в них платят меньше, чем мужчинам. В качестве примера важности женских ролей он рассказал о проекте, которым сейчас занимается его продюсерская компания Sunny March.

Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: "Если их работа не оплачивается так же, как мужская, то я не буду делать этого"

Бенедикт Камбербэтч

Камбербэтч работает над экранизацией книги Меган Хантер "Конец, с которого всё начинается". Нас ждёт история женщины, раскрывающаяся через призму женского восприятия материнства в разгар природного бедствия. Актёр уверен, что половина зрительской аудитории будет женской.

Пока нет информации, кто будет сниматься в новом фильме Камбербэтча. Также у ленты нет даты премьеры.

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Сергей Сурепин
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