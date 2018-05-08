Камбербэтч негативно относится к фильмам, где женщинам платят меньше мужчин
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Популярный актёр рассказал о своём проекте. Это будет экранизация книги, которая повествует об истории женщины.
Британская звезда Бенедикт Камбербэтч уверен, что не стоит сниматься в фильмах, если женщинам в них платят меньше, чем мужчинам. В качестве примера важности женских ролей он рассказал о проекте, которым сейчас занимается его продюсерская компания Sunny March.
Спросите, сколько платят женщинам, и скажите: "Если их работа не оплачивается так же, как мужская, то я не буду делать этого"
Бенедикт Камбербэтч
Камбербэтч работает над экранизацией книги Меган Хантер "Конец, с которого всё начинается". Нас ждёт история женщины, раскрывающаяся через призму женского восприятия материнства в разгар природного бедствия. Актёр уверен, что половина зрительской аудитории будет женской.
Пока нет информации, кто будет сниматься в новом фильме Камбербэтча. Также у ленты нет даты премьеры.