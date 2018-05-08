В раннем черновике сценария второго "Дэдпула" главный герой был папой
Кадр из фильма “Дэдпул”/kinopoisk.ru
По словам актёра Райана Рейнольдса, он и его соавторы сценария Ретт Риз и Пол Верник быстро поняли, что это не сработает.
Райан Рейнольдс дал интервью EW. Звезда "Дэдпула" рассказала, что в раннем черновике второй части фильма главный герой был папой.
Мы быстро поняли, что эта идея не подходит. В итоге Дэдпул всё время говорит про желание завести ребёнка. Многие испытывают такое желание каждый день. Они хотят завести ребёнка, но не могут
Райан Рейнольдс
По словам актёра, Уэйд Уилсон и Ванесса не смогут создать семью в сиквеле. Это связано с желанием Дэдпула защитить Рассела Коллинза от Кейбла.
Напомним, российская премьера второго "Дэдпула" запланирована на 17 мая.