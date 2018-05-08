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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 15:37

Путин — Госдуме: Медведев возглавлял правительство в сложные годы

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости / Алексей Дружинин

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Представляя кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера страны, президент РФ Владимир Путин заявил, что и.о. главы правительства возглавлял кабмин в сложные годы. Однако лидер страны добавил, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.

— Всё достигнутое за прошедшие годы создаёт прочную основу для движения вперёд, для решения ключевых исторических задач, о которых говорил в послании и на церемонии вступления в должность президента, — заявил Путин депутатам.

Как уже сообщал Лайф, Путин предложил кандидатуру Медведева на пост премьера.

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Александр Юнашев
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