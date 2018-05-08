Путин — Госдуме: Медведев возглавлял правительство в сложные годы

Представляя кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьера страны, президент РФ Владимир Путин заявил, что и.о. главы правительства возглавлял кабмин в сложные годы. Однако лидер страны добавил, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.

— Всё достигнутое за прошедшие годы создаёт прочную основу для движения вперёд, для решения ключевых исторических задач, о которых говорил в послании и на церемонии вступления в должность президента, — заявил Путин депутатам.