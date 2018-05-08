Медведев: Я готов сделать всё для развития России
Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев поблагодарил президента России Владимира Путина, который представил его кандидатуру на пост премьер-министра, за оказанное доверие. Он подчеркнул, что назначение на этот пост — огромная ответственность.
— Я готов сделать всё для развития России, — заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании в Госдуме.
Представляя кандидатуру Медведева, российский лидер заявил, что и.о. главы правительства возглавлял кабмин в сложные годы. Владимир Путин добавил, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.