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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 15:42

Медведев: Я готов сделать всё для развития России

Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев поблагодарил президента России Владимира Путина, который представил его кандидатуру на пост премьер-министра, за оказанное доверие. Он подчеркнул, что назначение на этот пост — огромная ответственность.

— Я готов сделать всё для развития России, — заявил Дмитрий Медведев на пленарном заседании в Госдуме.

Представляя кандидатуру Медведева, российский лидер заявил, что и.о. главы правительства возглавлял кабмин в сложные годы. Владимир Путин добавил, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.

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Евгений Грин
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