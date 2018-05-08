Путин попросил Госдуму поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера

Президент России Владимир Путин обратился к депутатам и представителям всех фракций, попросив их поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

— Обращаюсь к депутатам, к представителям всех фракций: прошу поддержать моё предложение о назначении на должность председателя правительства Дмитрия Медведева, — отметил российский лидер.

Ранее Лайф сообщал, что президент России прибыл на пленарное заседание в Госдуме, где представит Дмитрия Медведева как кандидата на пост премьер-министра.