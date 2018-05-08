"Времени на раскачку нет". Путин призвал сохранить динамику работы правительства

Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить преемственность и динамику работы кабмина. По словам лидера страны, времени на раскачку нет.

— Считаю крайне важным обеспечить преемственность в работе правительства. Времени на раскачку у нас нет, надо действовать, — пояснил российский лидер, представляя Госдуме кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера страны.