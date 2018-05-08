Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 15:42

"Времени на раскачку нет". Путин призвал сохранить динамику работы правительства

Президент России Владимир Путин. Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин призвал сохранить преемственность и динамику работы кабмина. По словам лидера страны, времени на раскачку нет.

— Считаю крайне важным обеспечить преемственность в работе правительства. Времени на раскачку у нас нет, надо действовать, — пояснил российский лидер, представляя Госдуме кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера страны.

Он добавил, что сначала необходимо утвердить кандидатуру премьера.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Госдума
  • Дмитрий Медведев
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar