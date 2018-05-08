Медведев заявил, что Россия не занимается самоизоляцией

Как он подчеркнул, РФ выстраивает взаимоотношения с разными странами — и на Западе, и на Востоке, и в Арабском мире, и в Латинской Америке.

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия продолжит быть частью глобального мира и что страна не планирует уходить в изоляцию.

— Мы не занимаемся самоизоляцией, поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами — и на Западе, и на Востоке, и в Арабском мире, и в Латинской Америке, — заявил он.

Об этом Дмитрий Медведев рассказал на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение его премьер-министром РФ.