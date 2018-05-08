Медведев заявил, что Россия не занимается самоизоляцией
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Как он подчеркнул, РФ выстраивает взаимоотношения с разными странами — и на Западе, и на Востоке, и в Арабском мире, и в Латинской Америке.
Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия продолжит быть частью глобального мира и что страна не планирует уходить в изоляцию.
— Мы не занимаемся самоизоляцией, поэтому выстраиваем взаимоотношения с разными странами — и на Западе, и на Востоке, и в Арабском мире, и в Латинской Америке, — заявил он.
Об этом Дмитрий Медведев рассказал на пленарном заседании Госдумы, где обсуждается вопрос о даче согласия на назначение его премьер-министром РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Медведев возглавлял кабмин в сложные годы. Однако российский лидер подчеркнул, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.