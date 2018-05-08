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Опубликовано 8 мая 2018, 16:09

"Цель — это качественный прорыв". Медведев обозначил направления развития России

И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Григорий Сысоев

И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Григорий Сысоев

И.о. премьер-министра отметил, что для благополучия граждан нужна в первую очередь стабильная экономика.

Цель, которая стоит сегодня перед Россией, — это качественный прорыв в различных сферах социальной и экономической жизни граждан нашей страны. Об этом в ходе своего выступления в Госдуме заявил и.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев, который отметил, что российский народ умеет побеждать не только в военное время, но и в мирное.

— Мы действительно наследники поколения победителей. Наша страна, наш народ умеют побеждать и в военное, и, что не менее важно, в мирное время, — сказал он. — И сегодня перед нами стоит высокая цель — это качественный прорыв в экономике, социальной сфере, в уровне жизни людей, в возможности для каждого человека в создании инфраструктуры, достойной жизни и успеха.

Медведев отметил, что благополучие граждан предполагает в первую очередь стабильную экономику с низкой инфляцией, низкой безработицей, современными больницами, детскими садами и школами, а также комфортными городами, хорошими дорогами и чистым воздухом.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин попросил Госдуму поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера.

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Майя Селезнёва
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