Сценаристы сериала "Ведьмак" обсудили свои идеи за кексами и шампанским
Фото © CD Projekt RED
Сейчас ведётся активная работа над новым проектом сервиса Netflix. Творческий процесс не затягивается.
Развитие телевизионного сериала "Ведьмак" от Netflix продолжается. Не так давно главная сценаристка шоу Лорен Хисрич сообщила, что он обсудила с другими авторами пару идей по поводу сериала.
I can't imagine a better day.— Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 8 мая 2018 г.
The #Witcher writers' room opened today, and it was full of ideas and banter and cupcakes and creativity and darkness and champagne and this hilarious picture that's better than any of the posed group selfies I attempted.
It's happening. ♥️ pic.twitter.com/jUn9MPwf9L
По словам девушки, все идеи, связанные с сериалом "Ведьмак", обсуждались за кексами и шампанским. Также процесс сопровождался смешными шутками.
Perfect writers’ office fridge: La Croix, champagne, and kombucha. #Witcher @LHissrich pic.twitter.com/pNFAz7r3FP— Jenny Klein (@jennydelherpes) 8 мая 2018 г.
Напомним, в команде сценаристов сериала также присутствует Дженни Клейн. Она написала сценарий к сериалу "Джессика Джонс". По словам Клейн, она очень рада участвовать в одной команде с такими людьми, как Лорен.
Премьера сериала ожидается не раньше 2020 года. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов. Сериал снимут в Восточной Европе.