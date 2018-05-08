Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 15:23

Сценаристы сериала "Ведьмак" обсудили свои идеи за кексами и шампанским

Фото &copy; CD Projekt RED

Фото © CD Projekt RED

Сейчас ведётся активная работа над новым проектом сервиса Netflix. Творческий процесс не затягивается.

Развитие телевизионного сериала "Ведьмак" от Netflix продолжается. Не так давно главная сценаристка шоу Лорен Хисрич сообщила, что он обсудила с другими авторами пару идей по поводу сериала.

По словам девушки, все идеи, связанные с сериалом "Ведьмак", обсуждались за кексами и шампанским. Также процесс сопровождался смешными шутками.

Напомним, в команде сценаристов сериала также присутствует Дженни Клейн. Она написала сценарий к сериалу "Джессика Джонс". По словам Клейн, она очень рада участвовать в одной команде с такими людьми, как Лорен.

Премьера сериала ожидается не раньше 2020 года. Всего в первом сезоне будет восемь эпизодов. Сериал снимут в Восточной Европе.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • netflix
  • ведьмак
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar