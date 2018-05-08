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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 16:20

Медведев готов скоро представить предложения по вице-премьерам и министрам

Дмитрий Медведев. Фото: &copy; РИА Новости/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев. Фото: © РИА Новости/Дмитрий Астахов

Исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев в случае назначения на эту должность пообещал в ближайшее время представить российскому лидеру предложения, которые будут связаны со структурой федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

— В случае моего назначения председателем правительства в ближайшее время, в соответствии с конституцией, я представлю главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров, — сказал Медведев, выступая в Госдуме.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что новые цели развития требуют, чтобы правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил президент, — и по структуре, и по людям.

Представляя кандидатуру Медведева, российский лидер заявил, что и.о. главы правительства возглавлял кабмин в сложные годы. Владимир Путин добавил, что правительству удалось сохранить перспективу развития России.

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Арина Демидова
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