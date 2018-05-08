Медведев готов скоро представить предложения по вице-премьерам и министрам

Исполняющий обязанности председателя правительства Дмитрий Медведев в случае назначения на эту должность пообещал в ближайшее время представить российскому лидеру предложения, которые будут связаны со структурой федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

— В случае моего назначения председателем правительства в ближайшее время, в соответствии с конституцией, я представлю главе государства предложения по структуре федеральных органов исполнительной власти, а также кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров, — сказал Медведев, выступая в Госдуме.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что новые цели развития требуют, чтобы правительство соответствовало масштабу задач, которые поставил президент, — и по структуре, и по людям.