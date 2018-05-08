Звезда "Звёздных войн" подружится с коровой

Фильм рассказывал о побеге военнопленного француза от немцев. Главную роль в фильме исполнил Френандель. Компанию ему составляла корова.

Теперь же хитрого беглеца планирует сыграть Юэн Макгрегор. Руководить съёмками будет Марк Форстер, известный по "Деснице Божьей".

Напомним, оригинальная лента основана на романе Жака Антуана. Главный герой при этом всё время работал на ферме, но позже задумался о побеге. Чтобы осуществить свой план, ему понадобилась корова.