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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 16:40

Медведев заявил, что Россия в недостаточных объёмах применяет "мягкую силу"

Дмитрий Медведев. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Астафьев

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Александр Астафьев

Россия пока в недостаточных объёмах применяет в мире "мягкую силу". Речь идёт о возможностях образования, использовании интеллектуальных возможностей, пояснил исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев.

— Так называемая "мягкая сила", использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объёме, как это было бы необходимо, — пояснил и.о. главы правительства страны.

Сегодня Медведев выступает на пленарном заседании Госдумы, где его кандидатуру на пост премьера страны выдвинул президент РФ Владимир Путин.

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Янковская Ольга
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