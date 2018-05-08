Медведев заявил, что Россия в недостаточных объёмах применяет "мягкую силу"

Россия пока в недостаточных объёмах применяет в мире "мягкую силу". Речь идёт о возможностях образования, использовании интеллектуальных возможностей, пояснил исполняющий обязанности премьера Дмитрий Медведев.

— Так называемая "мягкая сила", использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка, действительно, пока, к сожалению, применяются нами не в том объёме, как это было бы необходимо, — пояснил и.о. главы правительства страны.