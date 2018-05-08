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Опубликовано 8 мая 2018, 16:04

Защитники животных требуют не снимать слонов в сериале "Мир Дикого Запада"

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/gmacfadyen

Фото: © flickr.com/gmacfadyen

Организация PETA призывает создателей шоу использовать компьютерную графику, а не настоящих животных.

PETA ведёт борьбу за права животных. Организация обратилась к телеканалу HBO с просьбой не использовать в сериале "Мир Дикого Запада" живых слонов и других животных.

В зоозащитной организации написали открытое письмо руководству ТВ-канала. Это произошло после того, как в третьем эпизоде второго сезона был замечен слон по имени Тай.

Представители PETA считают, что в сериале использовали слона, который пострадал от жестокого обращения во время дрессировки. Инцидент произошёл в 2011 году, когда сотрудники компании Have Trunk Will Travel, представляющей животных для разных торжеств и телесъёмок, избивали слонов.

Телеканал заявил, что за всеми животными тщательно ухаживают и следят за их состоянием. Также на съёмках присутствуют представители American Humane. Они следят за соблюдением необходимых норм.

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Сергей Сурепин
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