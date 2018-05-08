Защитники животных требуют не снимать слонов в сериале "Мир Дикого Запада"

Организация PETA призывает создателей шоу использовать компьютерную графику, а не настоящих животных.

PETA ведёт борьбу за права животных. Организация обратилась к телеканалу HBO с просьбой не использовать в сериале "Мир Дикого Запада" живых слонов и других животных.

В зоозащитной организации написали открытое письмо руководству ТВ-канала. Это произошло после того, как в третьем эпизоде второго сезона был замечен слон по имени Тай.

Представители PETA считают, что в сериале использовали слона, который пострадал от жестокого обращения во время дрессировки. Инцидент произошёл в 2011 году, когда сотрудники компании Have Trunk Will Travel, представляющей животных для разных торжеств и телесъёмок, избивали слонов.