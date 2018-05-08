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Регион
Опубликовано 8 мая 2018, 17:11

Госдума утвердила Медведева в должности премьер-министра России

Депутаты Госдумы России большинством голосов утвердили Дмитрия Медведева в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Дмитрий Медведев. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

В общей сложности 374 депутата высказались за кандидатуру Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, ещё 56 выступили против.

Напомним, кандидатуру Медведева на пост премьера страны депутатам Госдумы предложил президент РФ Владимир Путин. Теперь лидеру страны остаётся подписать соответствующий указ.

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Янковская Ольга
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