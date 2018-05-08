Госдума утвердила Медведева в должности премьер-министра России

Депутаты Госдумы России большинством голосов утвердили Дмитрия Медведева в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

В общей сложности 374 депутата высказались за кандидатуру Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, ещё 56 выступили против.