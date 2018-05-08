Медведев поблагодарил Госдуму за согласие назначить его премьером

Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за согласие назначить его премьер-министром. Он выразил уверенность, что решит задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

— Я хотел бы искренне поблагодарить вас за оказанное мне в проведённом голосовании доверие, дачу согласия на назначение моей кандидатуры на должность председателя правительства, — отметил Медведев.

Он напомнил, как ранее говорил, что полностью осознаёт и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнётся правительство.

— Но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые поставлены президентом, решить, — отметил он.