Медведев поблагодарил Госдуму за согласие назначить его премьером
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Дмитрий Медведев поблагодарил Госдуму за согласие назначить его премьер-министром. Он выразил уверенность, что решит задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.
— Я хотел бы искренне поблагодарить вас за оказанное мне в проведённом голосовании доверие, дачу согласия на назначение моей кандидатуры на должность председателя правительства, — отметил Медведев.
Он напомнил, как ранее говорил, что полностью осознаёт и ответственность, и трудности, с которыми в любом случае столкнётся правительство.
— Но я уверен, что мы сможем все те задачи, которые поставлены президентом, решить, — отметил он.
Ранее Лайф сообщал, что Госдума во время заседания 8 мая дала согласие на назначение Дмитрия Медведева председателем Правительства РФ. За его кандидатуру высказались 374 депутата, против — 56. Никто не воздержался.