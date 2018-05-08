"Не быть как огурцы в бочке". Путин призвал Россию не самоизолироваться

Ранее о том, что Россия продолжит быть частью глобального мира, заявил Дмитрий Медведев.

Россия не должна самоизолироваться от всего остального мира и замыкаться подобно "огурцам в бочке". Такую точку зрения высказал президент страны Владимир Путин, выступая в Госдуме. При этом глава государства отметил, что, продвигая российские товары на международные рынки, производители делают их глобально конкурентоспособными.

— Это значит, что мы поднимаем уровень своего собственного производства внутри страны. Внутренний потребитель у нас будет пользоваться товарами и услугами, не уступающими мировым аналогам, — отметил президент. — Если мы замкнёмся и будем, как огурцы в бочке, сами себя солить, ничего хорошего не получится.

Кроме того, Путин отметил, что по некоторым видам производства Россия перенасытила собственный рынок.

— Я уже не говорю про нефть и газ, которые мы не в состоянии потребить, — добавил президент. — Металлургия переразмерена для внутреннего рынка, нефтехимия.

Также Путин отметил рост конкурентоспособности в сфере сельского хозяйства.