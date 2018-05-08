Жириновский прочит Медведеву пост президента в 2024 году

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский не сомневается, что Дмитрий Медведев сохранит за собой должность премьера в течение ближайших шести лет, и допускает, что он даже может быть избран президентом на следующий срок. Об этом парламентарий заявил в беседе с Лайфом.

— Значит так, рассказываю: все шесть лет просидит (на посту главы правительства. — Ред.), а в 2024 году будет избран президентом, но уже на один срок. В 2030-м будет другой президент, в 36-м — другой, в 38-м, 42-м, — пояснил Жириновский.

По мнению политика, до конца века мы придём к формуле: "каждый срок — новый президент", а вместе с ним — новые министры и новые депутаты.

— Наверное, мы пойдём этим путём, чтобы у людей не возникало отрицательных чувств, мол, вот одна и та же власть, вот сидят двадцать лет, — подытожил он.