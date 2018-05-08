"Бороться и победить бедность". Путин назвал одну из главных задач правительства

Президент добавил, что хоть количество бедных и уменьшается в стране, но недостаточными для этого темпами.

Перед правительством стоит одна из главных задач — борьба и победа над бедностью, заявил президент России Владимир Путин.

— Количество бедных всё-таки уменьшается, но уменьшается недостаточными для нас темпами, поэтому одна из главных задач правительства — таргетировать эту бедность, бороться с ней и победить, — сказал лидер страны, выступая в Госдуме.