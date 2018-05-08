Путин напомнил, что при коммунистах СССР прекратил существование

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева.

Президент России Владимир Путин на заседании ГД в ответ на критику главы КПРФ Геннадия Зюганова отметил, что под руководством коммунистической партии СССР достиг большого количества высот, но именно при ней Советский Союз своё существование прекратил.

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что его фракция не поддержит выдвинутую президентом кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера с предлагаемым им составом кабинета министров.

— Мы много раз на этот счёт говорили: под руководством КПСС наша страна, СССР, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них. Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством коммунистической партии Советский Союз прекратил своё существование. И здесь радоваться нечему, — отметил Владимир Путин.